Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Salçın (17) yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kemal Salçın yönetimindeki plakasız motosiklet, Hacı Sadullah Sokak'tan çıkan Hasan Gergen (50) Yönetimindeki 16 YB 943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet otomobilin altında kalırken, sürücü Salçın ise metrelerce savrularak yaralandı. Yaralı genç kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



- Bursa