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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

05.12.2021 13:12
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uzunbanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Emre K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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