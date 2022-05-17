Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.05.2022 21:57
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi Çamiçi Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H.E. idaresindeki 80 BB 094 plakalı otomobil ile B.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.İ. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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