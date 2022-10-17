Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

17.10.2022 02:12

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Kalkan (36) yönetimindeki 45 KB 4709 plakalı motosiklet, ters yönden girdiği Süleyman Demirel Caddesi'nde İsmail Tuncer'in (31) kullandığı 35 FU 832 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kalkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alından sürücü Tuncer'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere, motosiklet sürücünün ters girdiği yolda otomobille çarpışması yansıdı.

YORUMLAR
500
15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı Son dakika haberleri... Yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü Son dakika haberleri... Yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:32 Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 08:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement