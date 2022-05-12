Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

12.05.2022 15:50
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alanyurt caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa K. (34) yönetimindeki 06 YFS 47 otomobile,arkasından gelen sürücü Mustafa Esat S. (21) yönetimindeki 16 AUB 807 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
YORUMLAR
500
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Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı - Son Dakika
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