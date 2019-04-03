Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü
2 saat önce
NİĞDE'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
NİĞDE'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Altunhisar
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Yasin S.yönetimindeki 51 AAG 454 plakalı otomobil ile Murat Özdemir
(56) yönetimindeki kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Yasin S. ve Ümit U. ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:23 Kaynak: DHA
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