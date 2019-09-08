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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

43 dakika önce

ADIYAMAN'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Taner Çankaya (21), hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

ADIYAMAN'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Taner Çankaya (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Yenisanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Çankaya yönetimindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAU 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Çankaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çankaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çankaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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