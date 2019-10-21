Son Dakika Haberleri: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Küçük (27), hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Küçük (27), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasına gece vardiyasına giden Furkan Küçük yönetimindeki 38 ABS 665 plakalı motosiklet, kavşakta C.D. (41) yönetimindeki 38 ABY 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddeti ile Furkan Küçük, 20 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü C.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Furkan Küçük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:02 Kaynak: DHA
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