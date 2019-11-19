Son Dakika Haberleri: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Dalıç (50) yaşamını yitirdi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Dalıç (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki İsmail Ogan Futbol Sahası yakınında meydana geldi. Mustafa Dalıç'ın kullandığı motosiklet ile N.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dalıç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak  kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü N.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.Kaza sırasında başında kask olup olmadığı açıklanmayan Mustafa Dalıç, bugün Karadayı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
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