Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı

01.06.2022 20:47

Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Kaza; Side Bayraklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dila Ş.'nin kullandığı 07 ASH 031 plakalı motosiklet, Nasrasullah S. isimli İngiliz vatandaşının kullandığı 07 CON 25 plakalı otomobille, çarpıştı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İngiliz turistin kullandığı otomobilin yoluna devam ettiği sırada yanındaki araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle bekledikleri görüldü.

Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı
Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı
Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı
Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı

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Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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