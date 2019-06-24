Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:35 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Yesemek karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 SG 232 plakalı otomobil ile Kadir Atabey
'in (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kadir Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in cenazesi inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kaza sonrası otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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