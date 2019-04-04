Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Çarpışan Motosikletli, Yaralandı

Otomobil ile Çarpışan Motosikletli, Yaralandı

46 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özkan Şengül (20), ağır yaralandı.

Otomobil ile Çarpışan Motosikletli, Yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özkan Şengül (20), ağır yaralandı. 

Kaza, gece saatlerinde Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Şengül yönetimindeki 01 RD 067 plakalı motosiklet, Mustafa Ç.'nin kullandığı 80 EZ 263 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yola savrulup, yaklaşık 6 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Şengül, ağır yaralandı. Vatandaş ihbarı üzerine kaza yerine gönderilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:52 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
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