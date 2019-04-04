Otomobil ile Çarpışan Motosikletli, Yaralandı
46 dakika önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özkan Şengül (20), ağır yaralandı.
ADANA'nın Kozan
ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özkan Şengül (20), ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Özkan Şengül yönetimindeki 01 RD 067 plakalı motosiklet, Mustafa Ç.'nin kullandığı 80 EZ 263 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yola savrulup, yaklaşık 6 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Şengül, ağır yaralandı. Vatandaş ihbarı üzerine kaza yerine gönderilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Şengül, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:52 Kaynak: DHA
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