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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

2 dakika önce

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.
Şahin Mahallesi yolu üzeri Kürtüllü sapağı mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin K.'yi yakınları karşıladı.
Acil servise alınan Hüseyin K.'nin yakınlarını 112 görevlisi, "Korkmayın, bir şeyi yok" diyerek teselli etmesi herkesin içini rahatlattı.
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
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