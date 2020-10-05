Otomobil ile çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Akkaya (62) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün 14.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. B.A. (31) yönetimindeki 35 FN 953 plakalı otomobil, ters şeritten gelen Ali Akkaya yönetimindeki 09 NP 518 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akkaya, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşma başlattı.