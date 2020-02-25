Otomobil ile çarpışan motosikletteki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletteki lise öğrencisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki lise öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.


İslamlar Mahallesi Yeşilköy mevkisinde, Alihan Ergin (21) yönetimindeki 07 F 6779 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Çan Çelik'in (21) kullandığı 07 SFB 79 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Çelik ile motosikletteki Berat Çetin (18) yaralandı.


Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sürücü Çelik'in kask kullandığı, Kaş Merkez Lisesi öğrencisi Berat Çetin de ise kask olmadığı öğrenildi.


Otomobil sürücüsü Alihan Ergin gözaltına alındı.

Kazanın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Çetin'in cenazesi, öğretmen olan baba Levent Çetin ve yakınları tarafından alındı.


Cenazesi Uşak'ta toprağa verileceği öğrenilen Berat Çetin'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Yeşilköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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