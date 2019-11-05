Son Dakika Haberleri: Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

6 saat önce

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi Öğrenci servisinde öğrenci olmaması faciayı önlediHATAY - Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Öğrenci servisinde öğrenci olmaması faciayı önledi

HATAY - Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.

Kaza, Antakya- Samandağ Karayolu Antakya Devlet Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADA 51 plakalı otomobille, 31 S 0763 plakalı öğrenci servisinin karıştığı kazada, orta refüje çıkarak devrilen öğrenci servisi metrelerce sürüklendi. Serviste öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, servis sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. 31 ADA 51 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.

Kaza noktasında yapılan incelemelerin ardından araçlar vinç ve çekiciyle kaldırıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin kaza noktasındaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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