Otomobil ile çarpışan pikap takla attı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan pikap takla attı

15.05.2022 10:37

- Otomobil ile çarpışan pikap takla attı Takla atan pikabın sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile çarpışan pikap takla attı.

- Otomobil ile çarpışan pikap takla attı

Takla atan pikabın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile çarpışan pikap takla attı. Kazada pikap sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 07 EGG 62 plakalı SsangYong marka pikap, aynı istikamette seyir halinde olan N.G. yönetimindeki 34 DJZ 680 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikap takla atarken, sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. D.Y., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında yol üzerinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile çarpışan pikap takla attı
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı

YORUMLAR
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3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı 3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan pikap takla attı - Son Dakika


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