Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar - Son Dakika

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar

37 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çiğil Mahallesi'nde Osman Karayel'den (55) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifadelerinde Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda Karayel'in cesedini buldu.

Kuyudan çıkarılan ceset, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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