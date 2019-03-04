Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı
1 saat önce
Kırıkkale'de rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale
'de rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Kayseri
karayolunun 11. kilometresindeki rafineri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göreSeyit Kulaksız (58) idaresindeki 71 DE 139 plakalı otomobil, rafineri dolum tesisinden çıkan çekici ile çarpışması sonucu takla atarak ters döndü. Aracın içerisindeki Hanım Kulaksız (55), Eylül
Tuana Taşpınar
(10), Reyhan Taşpınar (35), Yiğit Ensar Taşpınar (2) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:06 Kaynak: İHA
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