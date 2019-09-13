Son Dakika Haberleri: Otomobil ile cenaze aracı çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile cenaze aracı çarpıştı: 1 yaralı

12 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille cenaze aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile cenaze aracı çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille cenaze aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yücel Avcı (33) idaresindeki 52 DN 005 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu sanayi kavşağında Şerafettin Abaza'nın (56) kullandığı 55 AUT 69 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait cenaze taşıma aracıyla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Yaşar Karaca (50) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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