Son Dakika Haberleri: Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu- Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ yönüne giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470  plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler ile cip sürücüsü Arzu Konyalı ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ile araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOGRAFLI


Recep Güler, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
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