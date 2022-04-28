Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi

28.04.2022 16:31

Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi Beykoz'da duvar ile otomobil arasına sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuş aşağı kayarak yolda yürümekte olan 2...

Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi

Beykoz'da duvar ile otomobil arasına sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

İSTANBUL - Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuş aşağı kayarak yolda yürümekte olan 2 vatandaşı ezdi. Bir kadın hayatını kaybederken diğer vatandaş ağır yaralandı. Kadının, işten eve gittiği sırada kazaya yakalandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Beykoz Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Sakız Çıkmazı sokakta yokuş yukarı çıkan Audi marka 34 VJ 9591 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yokuş aşağı kaymaya başladı. Geri geri yokuş aşağı kayan otomobil sürücüsünün kontrolünü sağlayamaması sonucu sokak üzerinde bulunan evin duvarına çarparak caddeye doğru kaydı. Otomobil bu sırada cadde üzerinde yürümekte olan 2 vatandaşa çarparak duvara sıkıştırdı. Duvara sıkışan vatandaşlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken diğer vatandaşın vücudunda kırıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde olay yeri emniyetini sağlarken, itfaiye ekipleri otomobil ile duvar arasında sıkışan yaralı vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Duvar ile otomobil arasında sıkışan Emine Demir ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden Emine Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İşten çıktığı sırada hayatını kaybetti

Kaza yerinde bulunan özel bir anaokulunun mutfak kısmında çalışan 45 yaşlarında olan Emine Demir, çalıştığı anaokulundan çıktığı sırada elinde bulunan market poşetleri ile evine dönerken kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakınları cenazeyi görünce fenalık geçirdi

Olay yerinde hayatını kaybeden Emine Demir'in yakınları olay yerine geldiği sırada cenazeyi görünce fenalık geçirdi.

Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi

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Emine Demir, Otomobil, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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