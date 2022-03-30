Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

30.03.2022 00:57
Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli araç çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Batı Çıkmazı Sokak ile Paşabey Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Batı Çıkmazı Sokak'ta seyir halinde olan Rıza T. yönetimindeki 34 EZD 092 plakalı elektrikli araç, Paşabey Sokak'tan çıkan Murat K. yönetimindeki 16 KGS 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 1 YARALI OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 1 YARALI İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı

Otomobil, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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