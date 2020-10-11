Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

11.10.2020 04:07
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Akpınar Mahallesi Hisarcık yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine doğru gitmekte olan 26 ABG 911 plakalı Bünyamin Yiğit (30) yönetimindeki otomobil ile aynı yol üzerinde karşı tarafa geçmek için dönen Hüseyin Yüksel yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bisiklet, Otomobil, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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