- Otomobil ile Elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

- Otomobil ile Elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yerde yaralı olarak yatan sürücünün üstüne battaniye ve bez örterek soğuktan korudular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, kazada elektrik bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık görevlileri gelene kadar araçta bulunan sürücü ve yanındakiler yerde yatan yaralı üzerine battaniye örterek sağlık görevlerini bekledi.

Edinilen bilgilere göre kaza Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi ile Zafer caddesinin kesişiminde meydana geldi. Tabakhane caddesi seyir halinde olan Murat C idaresindeki 16 PK 126 plakalı otomobil ile Zafer Caddesi'nde gelip Tabakhane caddesine çıkmak isteyen Suriye uyruklu Wael A. idaresindeki elektrikli bisikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kafasını yere vuran elektrik bisiklet sürücüsünün yardımına araçta bulunan sürücü ile yolcular yetişti. Olay yerine sağlık görevlileri gelene kadar şahıslar yaralının üzerine araçtan çıkardıkları battaniye ve bez parçalarını örterek soğukta üşümesinin önüne geçti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.