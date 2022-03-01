Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

01.03.2022 13:51
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seydi Ekici idaresindeki 02 HS 192 plakalı Mercedes marka otomobil ile Yusuf Özdaş idaresindeki elektrikli bisiklet, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Yusuf Özdaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Mercedes, Adıyaman, Bisiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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