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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Numuneevler Mahallesi, Şaban Akın Uçar Caddesi ile M. Kemal Duduoğlu Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Özerli istikametinden Dörtyol yönüne gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EKB 55 plakalı otomobil ile devlet hastanesi yönünden ilçe merkezine gelen Murat Can D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet savrulurken otomobil refüje çıktı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yanında yolcu olarak bulunan Beyza A. isimli genç kız yaralandı.


Yaralılar ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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