Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde seyreden Suriye uyruklu Cemil R'nin (19) kullandığı elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen Bünyamin Barış T. yönetimindeki 22 HE 432 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin yaklaşık 15 metre sürüklendiği kazada, sürücüler ile bisiklette bulunan Suriye uyruklu Muhammet R. (17) yaralandı.

Otomobil sürücüsü Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesine, bisikletteki iki kişi ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Muhammet R'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.