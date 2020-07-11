Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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