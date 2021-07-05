Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Yeni Şehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. idaresindeki 55 ACY 913 plakalı otomobil ile M.H. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.H. yaralandı.

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