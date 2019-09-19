Son Dakika Haberleri: Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı
Son Dakika Yerel Haber

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı

9 dakika önce

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandıKİLİS - Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı

KİLİS - Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç yönetimindeki elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 0116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan E.Ü. adlı engelli kadın yaralandı. E.Ü., çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı

Kilis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı
Cezaevinden izinli çıkan eski eş, genç kadını tanınmaz hale getirdi İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]