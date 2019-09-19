Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı
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Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandıKİLİS - Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı, engelli kadın yaralandı
KİLİS - Kilis'te otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu engelli bir kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E.Ç yönetimindeki elektrikli motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 0116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan E.Ü. adlı engelli kadın yaralandı. E.Ü., çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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