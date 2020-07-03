Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu - Son Dakika

Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın konuştu

"Bu olay başka hayvanların başına da sürekli geliyor"

İSTANBUL - Maltepe'de bir üniversite personeli, iddiaya göre hastane bahçesinde yatan köpeği fark etmeyerek ezerek ölümüne sebep oldu. Yaralı köpeği veterinere götüren hayvansever Eda Sarıbeyliler olayla ilgili konuşarak, "Bu olay sadede Max'in başına gelen bir şey değil, başka hayvanların başına da sürekli geliyor" dedi.

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada, B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpek tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı köpeği fark ederek veterinere götüren Eda Sarıbeyliler yaşadıklarını anlattı.

Ezilerek ölen köpek 'Max' ile beraber kampüsteki diğer hayvanları da beslediğini ifade eden Eda Sarıbeyliler, "Olay olduğunda ben görmediğim için o an orada olmadığım için bilmiyorum. Kamera görüntülerine ulaştım. Hayvanı veterinere götürdükten sonra araba çarpmış olabileceğini söyledi veteriner. Kamera görüntülerine ulaştık, o sebeple bakıldı çünkü. Kimin yaptığının bulunması için de gittim polise şikayetçi oldum. Sokakta yaşayan bir hayvandı zaten ama zaten Marmara Üniversitesi'nin kampüsünde yaşayan çoğu hayvan benim hayvanım gibi aslında. Ben hepsiyle ben ilgileniyorum. Bununla ilgili yorum yapmama bence gerek yok zaten olay adliyeye taşınmış. Yani hani buna hakim karar verecek, insanların da vicdanen kendi fikirleri oluştu anladığım kadarıyla. Sosyal medyadaki geri dönüşlerden anladığım kadarıyla. Ama bununla ilgili ne diyeyim ki ben kimsenin beyninin içini görmüyorum sonuçta. En azından insan çarptıktan sonra ezdikten sonra durup hani bir şey yapmasını bekler. Çünkü şöyle düşünüyorum hani bu olay üç duyuya hitaben bir şey aslında. Görmedi mi, hissetmedi mi, bağırmasını duymadı mı? Benim aklımdaki soru işaretleri bunlar. Bu olay sadede Max'in başına gelen bir şey değil, başka hayvanların başına da sürekli geliyor. Günde onlarca hayvanlara tecavüz ediliyor işkence ediliyor. O sebeple umarım bir örnek oluşturur da bununla ilgili yasal bir şeyler yapılabilir artık ülkede.

Bununla yaşamak çok zor gerçekten. Hayvansever olarak yaşamak çok zor çünkü bir gün içerisinde benim mutsuz geçmeyen bir günüm yok. Ben arabayla E-5'te giderken günde hiç olmasa üç tane kedi ölüsü görüyorum. Hiç görmesem. Bununla yaşamak güzel bir şey değil, kimse istemiyor" dedi.