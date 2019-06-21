Otomobil ile greyder çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, otomobil ile greyderin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:13 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Melikgazi
ilçesinde, otomobil ile greyderin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kayseri
Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan A. yönetimindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen operatörünün aniden yola çıktığı öne sürülen greyder ile çarpıştı. Kazada otomobildeki Ali Kefkir (22), yaşamını yitirirken, sürücü Oğuzhan A. ile Kübra A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Kefkir'in cansız bedeni ise hastanenin morguna götürüldü. Greyder sürücüsü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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