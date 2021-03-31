Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada
31.03.2021 17:28
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza,merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu baba caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 149 plakalı otomobil,ara yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ters döndü.Kaza da yaralanan olmazken çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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