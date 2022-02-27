Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

27.02.2022 00:16
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İbrahim Birmeç'in kullandığı 54 KH 561 plakalı otomobil ile Mehmet A.'nın kullandığı 47 AE 656 plakalı Ford marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgeye giden sağlık ekipleri, sürücülerden İbrahim Birmeç'in hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Mehmet A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YORUMLAR
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Şanlıurfa, Otomobil, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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