Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Kavalcı'nın cenazesi de incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Ali Karalı ile Bekir Karalı (51), Ayşe Karalı (49), Sadegül Karalı (20), Murat Karatosun (28), Esra Acar (28), Hacer Sude Acar (8), Abdullah Acar (5) yaralandı.

İsmail Kavalcı (30) idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 2. kilometresindeki Karabulak kavşağında, Durmuş Ali Karalı (26) yönetimindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 9 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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