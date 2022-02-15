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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

15.02.2022 12:34
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Tohumcu idaresindeki 02 AAN 517 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Mehmet Akkuş idaresindeki 01 AAS 639 plakalı Volvo marka otomobil, Yeni Mahalle 2260 Sokak içerisindeki kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerden Kemal Tohumcu yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Otomobil, Adıyaman, Tragger, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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