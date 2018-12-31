Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
16 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle çarpıştı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesi Gaziantep
karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan M.T idaresindeki 44 NP 419 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden S.M idaresindeki 02 AAD 599 plakalı otomobil ile Karaburun
köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:05 Kaynak: İHA
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