Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

16 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle çarpıştı.

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan M.T idaresindeki 44 NP 419 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden S.M idaresindeki 02 AAD 599 plakalı otomobil ile Karaburun köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:05 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gaziantep, Araç, 3. Sayfa
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