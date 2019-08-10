Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
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Adıyaman Çelikhan karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Çelikhan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Çelikhan Karayolu Ormaniçi köyü virajında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 02 AAB 006 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.Ş. yönetimindeki 44 FN 521 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 44 FN 521 plakalı otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanında yolcu olarak bulunan A.U ve M.Ş, 02 AAB 006 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.B. yaralandı.
Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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