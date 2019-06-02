Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

51 dakika önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde sık sık kazaların yaşanması nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan  İzmit ile Kandıra arasındaki Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 TS 590 plakalı otomobil ile 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haberi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
Kocaeli, Kandıra, Güncel
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