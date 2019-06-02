Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

30 dakika önce

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİİzmit ile Kandıra arasındaki yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Leman Yaşar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2), System.String[]

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmit ile Kandıra arasındaki yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Leman Yaşar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 4 kişinin tedavilerine devam ediliyor. 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:27 Kaynak: DHA
Leman, Kandıra, Güncel
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