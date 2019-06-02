Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmit ile Kandıra arasındaki yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Leman Yaşar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 4 kişinin tedavilerine devam ediliyor.