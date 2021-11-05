Üye Girişi
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

05.11.2021 20:51
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzeri Karaman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 42 AIL 710 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile Ü.A'nın kullandığı 42 ENS 72 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil, Tragger, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi 21:53 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi 21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi 21:11 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü 20:51 AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı
21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
21:29 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları
21:10 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:50 AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim sözleri: Ufukta sandık gözüktü
20:44 Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek
20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı         
21:50
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları         
21:29
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandıracak sözler: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandıracak sözler: Vaat olmaktan çıktı         
21:06
Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek         
20:45
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 21:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement