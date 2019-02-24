Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

33 dakika önce

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Muttalip O., idaresindeki 02 EB 817 plakalı hafif ticari araç ile Nasır Ç. idaresindeki 31 L 9020 plakalı otomobil, Gölbaşı- Pazarcık Karayolunda çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muttalip O. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet K. ve diğer araçtaki Zeynep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan Muttalip O. ile Ahmet K.'nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:37 Kaynak: İHA

Pazarcık, Muttalip, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu

Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 21:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]