Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

- Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Avdancık Mahallesi yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K. yönetimindeki 32 ER 891 plakalı Renault marka otomobil ilçe merkezinden Avdancık Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Nurettin Ç. yönetimindeki 06 FT 3112 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki S.K. ile hafif ticari araçtaki H.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-FÇ-FM-

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

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