Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinli - Mahmudiye yolu üzerinde meydana gelen kazada Niksar'dan Erbaa ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Ö.D. (29) idaresindeki 60 AAL 909 plakalı Opel marka otomobil ile araç muayene istasyonundan ana yola çıkan A.G. (77) idaresindeki 34 DJ 4969 plakalı Renault marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile birlikte, hafif ticari araçta bulunan M.G. (79) yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT