Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
33 dakika önce
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:09 Kaynak: AA
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