Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan B., idaresindeki 02 HD 312 plakalı otomobil ile Ali Ç., idaresindeki 27 AG 083 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Ali Ç. ile araçlarda bulunan Hanım K., Sabiha B., ve Hasan K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 23:56:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]