Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

4 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Çankırı yolu Tuğcu Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan 25 AJ 205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ercan B. yönetimindeki 19 SE 438 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selma K., Fatih V., Dursun B. ve Fidan B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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