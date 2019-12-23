Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Tura idaresindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Genç idaresindeki 02 AAY 773 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi, Yavuz Selim İlkokulu yanında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan geçen yayaya da çarparak durabildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Sevgi Tura, Sevim Tura, Mirza Doğan ve yaya Nasife Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Genç, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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