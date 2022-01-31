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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

31.01.2022 14:16
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı kavşağında Mahmut Bilgin idaresindeki 63 YL 393 plakalı otomobil ile Bahattin Yanık idaresindeki 02 FK 888 plakalı Wolksvagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut Bilgin, Bahattin Yanık ve araçlarda bulunan Emrah Yanık ile Fatih Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Adıyaman, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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